الخميس 2026-03-26 12:05 م

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ضعف كبير بالشمول في الضمان

جانب من الاجتماع
 
الخميس، 26-03-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي وجود ضعف كبير بالشمول التأميني في الضمان الاجتماعي.

وقال شتيوي خلال اجتماع نيابي، اليوم الخميس، إن هناك فئات كبيرة من العمالة في سوق العمل الأردني غير مشمولة بالقانون الحالي.

 

وأضاف أن قطاع العمل غير المنظم يضم نحو 54% من العمالة الأردنية وهي غير خاضعة للشمول الإلزامي، فيما تشكل العمالة الوافدة (غير الأردنية) ما نسبته 45% من حجم العمالة في المملكة وهذا يشكل تحديا للضمان الاجتماعي وسوق العمل.

 

وأشار شتيوي إلى ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان للفئات الضعيفة والأعمال الحديثة والمؤقتة وأنماط العمل المختلفة والعمل المرن.

 
 


