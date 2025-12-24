رئيس المجلس القضائي يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

وقال العبابنة خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "دور السلطة القضائية في تعزيز الأمن الوطني الأردني"، لدارسي دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور آمر الكلية ورئيسها وأعضاء هيئة التوجيه، إن المجلس القضائي يتصدر هرم السلطة القضائية ويتولى رسم السياسات القضائية بما يعزز استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة وفاعلية الإجراءات القضائية، ويختص بجميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وإبداء الرأي في التشريعات القضائية، واقتراح تطويرها وفق الممارسات الفضلى والمتطلبات الحديثة، إضافة إلى الإشراف على أعمال المحاكم والنيابة العامة ومراقبة الأداء وجودته.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العسكري كمؤسسة قضائية مستقلة ضمن المنظومة القضائية الأردنية، مؤكداً أن تيسير الوصول إلى العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وبناء بيئة قضائية جاذبة للاستثمار تشكّل ركائز أساسية في مسيرة تطوير القضاء.
وعرض العبابنة لأوجه التعاون والتشاركية بين المجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة، لا سيما الإدارات المحلية والمحاكم ووزارة العدل، وأبرز إنجازات الجهاز القضائي وخطط تطويره لمواكبة المستجدات في مجالات التقاضي، مشيداً بالدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة للسلطة القضائية.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
