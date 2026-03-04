رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن وشعبه فوق كل اعتبار

وقال في كلمة له تحت قبة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف ولا يتقدم أي شيء في العالم على مصالحنا الوطنية.
وأضاف أن سيادة الأردن وحماية أجوائه والحفاظ على استقراره ثابت راسخ لا يمكن المساس به والمصلحة الوطنية هي الأساس في التعامل مع الظروف والمستجدات الإقليمية وكافة الأطراف.
وشدد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة على صون الأردن واستقراره وحماية الأردنيين.
كما أكد رئيس الوزراء أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات على الأردن ودول عربية شقيقة مرفوضة ومدانة وتشكل تصعيدا خطيرا يستهدف توسعة الحرب ودفع المنطقة لنزاع أعمق.
