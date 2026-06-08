رئيس الوزراء: استمرار دعم أسطوانة الغاز والقمح والأعلاف العام المقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد.

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