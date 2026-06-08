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رئيس الوزراء: استمرار دعم أسطوانة الغاز والقمح والأعلاف العام المقبل

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد.

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كما شدد على مواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والاعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.

 
 


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