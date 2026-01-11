الأحد 2026-01-11 07:30 م

رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسان
 
الأحد، 11-01-2026 06:14 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة أمامها برنامج عمل واضح وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي أمامها وكيف تسير للأمام بالحلول والإنجازات.

وقال حسان خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردن بثت اليوم الأحد، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات هي نهج جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو المدرسة التي تدرس فيها وستستمر به الحكومة حتى آخر يوم لها.

وأضاف، أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة سيتم إطلاقه قريباً ويشتمل على عشرات المبادرات والبرامج والتشريعات.

وأوضح ان رؤى التحديث هي مشروع الأردن للمستقبل والهدف الأهم لجميع برامجنا هو ضمان فرص العمل والدخل لشبابنا.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى زيارته العام الماضي 130 موقعاً وفي كل موقع تم إحداث تغيير إيجابي أو إيجاد حلول لبعض المشاكل فيه ومستمرون بهذه الزيارات وبعقد مجلس الوزراء في المحافظات.


وأوضح أن مصداقية الحكومة ومصداقية أي مسؤول تعتمد على قدرته على الالتزام بتنفيذ ما وعد به.
وتابع: “تأمين أكثر من 4 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان هو أهم قرار اتخذته الحكومة”.


وتحدث عن مشاريع كبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة والبناء بقيمة حوالي 11 مليار دولار سيتم البدء بتنفيذها هذا العام وعلى مدى الأعوام القليلة القادمة.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على شارع الاردن

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

ب

عربي ودولي ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

ل

عربي ودولي شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد



 






الأكثر مشاهدة