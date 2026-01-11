رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة أمامها برنامج عمل واضح وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي أمامها وكيف تسير للأمام بالحلول والإنجازات.



وقال حسان خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردن بثت اليوم الأحد، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات هي نهج جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو المدرسة التي تدرس فيها وستستمر به الحكومة حتى آخر يوم لها.



وأضاف، أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة سيتم إطلاقه قريباً ويشتمل على عشرات المبادرات والبرامج والتشريعات.



وأوضح ان رؤى التحديث هي مشروع الأردن للمستقبل والهدف الأهم لجميع برامجنا هو ضمان فرص العمل والدخل لشبابنا.

وأشار إلى زيارته العام الماضي 130 موقعاً وفي كل موقع تم إحداث تغيير إيجابي أو إيجاد حلول لبعض المشاكل فيه ومستمرون بهذه الزيارات وبعقد مجلس الوزراء في المحافظات.



وأوضح أن مصداقية الحكومة ومصداقية أي مسؤول تعتمد على قدرته على الالتزام بتنفيذ ما وعد به.

وتابع: “تأمين أكثر من 4 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان هو أهم قرار اتخذته الحكومة”.