رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

وقال حسان خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردن بثت اليوم الأحد، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات هي نهج جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو المدرسة التي تدرس فيها وستستمر به الحكومة حتى آخر يوم لها.
وأضاف، أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة سيتم إطلاقه قريباً ويشتمل على عشرات المبادرات والبرامج والتشريعات.
وأوضح ان رؤى التحديث هي مشروع الأردن للمستقبل والهدف الأهم لجميع برامجنا هو ضمان فرص العمل والدخل لشبابنا.
وأوضح أن مصداقية الحكومة ومصداقية أي مسؤول تعتمد على قدرته على الالتزام بتنفيذ ما وعد به.
وتابع: “تأمين أكثر من 4 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان هو أهم قرار اتخذته الحكومة”.
وتحدث عن مشاريع كبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة والبناء بقيمة حوالي 11 مليار دولار سيتم البدء بتنفيذها هذا العام وعلى مدى الأعوام القليلة القادمة.
