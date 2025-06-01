رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل

وخلال زياته لوزارة التربية والتعليم، بين أن الحكومة تكرس جهدها لبناء 85 مدرسة جديدة، وتوسعة 35 مدرسة صغيرة وإجراء إضافات صفية، خلال العام الدراسي المقبل.
وأوضح حسّان أن المدارس ستشهد نقلة نوعية؛ سواء في الصيانة أو بناء مدارس جديدة، وهو ثمرة مشروع المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة مع القطاع الخاص.
وتابع "كل مدارسنا يجب أن يكون فيها تعبير وطني واضح يعكس قيم الدولة ورسالتها وصورتها في نفوس أبنائنا وأجيالنا الجديدة".
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