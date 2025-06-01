رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل

الوكيل الإخباري- كشف رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، عن افتتاح 7 مدارس مع بداية العام الدراسي المقبل و11 مدرسة مع بداية الفصل الثاني من العام المقبل، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية.

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وخلال زياته لوزارة التربية والتعليم، بين أن الحكومة تكرس جهدها لبناء 85 مدرسة جديدة، وتوسعة 35 مدرسة صغيرة وإجراء إضافات صفية، خلال العام الدراسي المقبل.



وأوضح حسّان أن المدارس ستشهد نقلة نوعية؛ سواء في الصيانة أو بناء مدارس جديدة، وهو ثمرة مشروع المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة مع القطاع الخاص.