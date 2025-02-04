رئيس الوزراء: الأردن يضع كل إمكانياته أمام الدول لإيصال المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان الثلاثاء، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند.

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وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



كما تم التأكيد على أهمية التعاون القائم بين الأردن وقطر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والايوائية الى الأشقاء في قطاع غزة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.



وأكد رئيس الوزراء ان الأردن وبتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني مستمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الى الأشقاء في قطاع غزة وانه يضع كل إمكانياته أمام الدول الشقيقة والصديقة لإيصال المساعدات لقطاع غزة مثمنا دور قطر في هذا المجال.



وأعربت الوزيرة القطرية عن تقديرها لجهود الأردن لتأمين إيصال المساعدات القطرية والتي كان آخرها اطلاق قطر لجسر جوي من الأردن لافتة الى الاتفاقية التي وقعت امس بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية لتقديم الدعم اللوجستي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية القطرية عبر الأردن.