رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله مساء الاثنين رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات بعد معاناة مع المرض.



وأحمد عبيدات (18 نوفيمبر 1938، حاصل على شهادة الحقوق من جامعة بغداد، من مواليد قرية حرثا في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد.

