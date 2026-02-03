الثلاثاء 2026-02-03 01:35 ص

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله

الثلاثاء، 03-02-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله مساء  الاثنين رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات بعد معاناة مع المرض.

وأحمد عبيدات (18 نوفيمبر 1938، حاصل على شهادة الحقوق من جامعة بغداد، من مواليد قرية حرثا في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد.

المناصب التي شغلها:
1974-1982 مدير المخابرات العامة
1980-1984 وزير الداخلية
1984-1985 رئيس للوزراء ووزير الدفاع، عضو مجلس الأعيان.
1988 رئيس جمعية البيئة الأردنية
1990 سفيرا للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
1997 عضو مجلس الاعيان

 
 


