رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله

وأحمد عبيدات (18 نوفيمبر 1938، حاصل على شهادة الحقوق من جامعة بغداد، من مواليد قرية حرثا في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد.
المناصب التي شغلها:
1974-1982 مدير المخابرات العامة
1980-1984 وزير الداخلية
1984-1985 رئيس للوزراء ووزير الدفاع، عضو مجلس الأعيان.
1988 رئيس جمعية البيئة الأردنية
1990 سفيرا للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
1997 عضو مجلس الاعيان
-
أخبار متعلقة
-
القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية
-
الامن العام : العثور على عظام بشرية داخل مغارة
-
جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه
-
بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة
-
مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر
-
الحكومة : حل حكومي نهائي لأراضي المخيمات المتعثرة وفق التعويض العادل
-
الجيش يجلي الدفعة الـ23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن