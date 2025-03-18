رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية

وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ثوابت الأردن القوية والراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينية، التي يعبر عنها جلالة الملك دائماً بكل وضوح في "لاءات الأردن الثلاثة"؛ (لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل).
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة مأدبا؛ وهي السادسة التي يعقدها في المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مسار للباص السريع بين مأدبا وعمّان.. وخطة لتجهيز مبنى حديث لمستشفى النديم
-
الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
-
مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم من مأدبا
-
اصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في الشونة الجنوبية
-
وزير الخارجية يشدّد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
-
وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى افتتاح الجلسة الحوارية مع جمعية إئتلاف البرلمانيات
-
الملكة رانيا : مأدبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام