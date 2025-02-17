رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات

وأوضح عبر حسابه على منصة X أن الحكومة اتخذت قرارات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية، مشددا على أهمية الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل.
كما أكد تطلعه إلى مواصلة زيارة مختلف مناطق المملكة لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
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