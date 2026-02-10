الثلاثاء 2026-02-10 02:32 م

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين

الثلاثاء، 10-02-2026 01:20 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك أن نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمت بها الحكومة ضمن الرؤية التنموية للمحافظة بلغت 85%، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتمكن من استكمال جميع هذه المشاريع خلال العام الحالي والمقبل، وبكلفة إجمالية تصل إلى 266 مليون دينار، إلى جانب مشاريع إضافية بقيمة 13 مليون دينار تم إنجاز أكثر من 70% منها، ليصبح عدد المشاريع الكلي 158 مشروعًا، تتابعها جميع الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن جميع هذه المشاريع التي تنفذها الحكومة أو الديوان الملكي الهاشمي تأتي بتوجيهات جلالة الملك واهتمامه المباشر والشخصي بمحافظة الكرك، مشددًا على أن الهدف هو تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.


وأشار الدكتور حسَّان إلى أن الحكومة شرعت في إعادة بناء سور قلعة الكرك، واصفًا تطوير القلعة بأنه جزء من مشروع أشمل لتأهيل وصيانة المنطقة التاريخية، بما في ذلك وسط المدينة، ووادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، بالإضافة إلى إنشاء محطة انطلاق للتلفريك تصل إلى موقع البانوراما، والحفاظ على البيوت التراثية، بقيمة إجمالية حوالي 10 ملايين دينار، مع التأكيد على الأثر الكبير المتوقع لهذه المشاريع على السياحة والاقتصاد المحلي.


كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على إنجاز طريق الخرزة - الأغوار خلال العام الحالي، ومعالجة الأضرار التي لحقت بمنطقة العراق وجسر وادي الموجب، بالإضافة إلى تحسين آلية تصريف الأمطار في مواقع مختلفة. وأضاف أن العمل سيبدأ قريبًا على مشروع تطوير موقع معركة مؤتة – المشهد الأثري على مساحة 75 دونمًا، بما يعزز من الحفاظ على التراث الوطني وتوثيقه.


وختم الدكتور حسَّان بالقول إن الأولوية الأولى لكل مواطن هي توفير فرص العمل، مؤكدًا أن تطوير الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية والإنتاجية في كل محافظة يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق فرص عمل مستدامة، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم التنموية والخدمية.

 
 


