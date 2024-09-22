رئيس الوزراء : الحكومة ملتزمة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللِّقاء عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي؛ ليواصل دوره الأساس في إرساء قواعد العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين، وذلك في إطار الاستقلاليَّة التامَّة التي كفلها الدستور.
بدوره، أعرب رئيس المجلس القضائي عن تمنِّياته للحكومة بالتَّوفيق والنَّجاح في إنجاز المهام الموكلة إليها.
-
أخبار متعلقة
-
حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة
-
1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان
-
الحنيطي: الجيش مستعد لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود
-
القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات
-
العيسوي: الأردن يبذل كل الجهود لوقف العـقاب الجماعي للفلسطينيين
-
الملك يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني لبلاده