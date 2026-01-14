رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

الوكيل الإخباري- وصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، إلى بيروت في زيارة عمل رسمية، يترأس خلالها ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام اجتماع اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة التي تبدأ أعمالها مساء اليوم.

كما يلتقي رئيس الوزراء عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين، في إطار بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.