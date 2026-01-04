رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه ومواساته برحيل المهندس أبو الراغب، مؤكدا أن الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا الوطن بإخلاص وتفانٍ على مدى عدة عقود.
وشغل المرحوم أبو الراغب منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بين الأعوام 2000 و2003.
كما تسلّم عدة مناصب وزارية، حيث شغل منصب وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين عام 1991، ووزيرًا للطاقة والثروة المعدنية منذ عام 1991 وحتى عام 1993، ووزيرًا للصناعة والتجارة منذ عام 1995 وحتى عام 1997، وعضوًا في مجلسي الأعيان والنواب، ونقيبًا للمقاولين، ورئيسًا للجنة المكلفة بإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة.
وتقدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
والمرحوم أبو الراغب من مواليد عمان عام 1946، وحاصل على وسام الكوكب من الدرجة الأولى ووسام النهضة من الدرجة الأولى.
-
أخبار متعلقة
-
تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار
-
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم
-
استثمار جديد في "الطفيلة الصناعية" بقيمة 10 ملايين دينار يوفر 200 فرص عمل
-
حسّان يؤكد ضرورة البناء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
-
"تربية السلط" تختتم دورة "صمّم واصنع"
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي