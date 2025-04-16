رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

وقال رئيس الوزراء: "إن العلم الأردني هو الشاهد على التأسيس، وذاكرة الوطن، وسيرة أبطاله. هو رفيق المسيرة، الحاضر في كل محطة وميدان، ورمز الانتماء والوفاء. هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين. هو العلم الأردني.. علمُنا".
وأضاف: "فليدم عالياً في السماء، عميقاً في القلوب، حاضراً في النفوس. فليبقَ على مدار الزمان مجيداً عزيزاً مهيباً. ولتكن هذه المناسبة محطة إلهام لنا جميعاً، نرفع الراية اليوم ونصونها كل يوم".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية: مشروع قانون ضريبة الأبنية يوفّر العدالة ولن يرفع العبء الضريبي
-
"المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون
-
نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني
-
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني وإطلاق حملة "علمنا عال"
-
بيان صادر عن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
-
العراق يؤكد تضامنه مع الأردن
-
"العلمية الملكية" تطلق نظام الري العميق في مدرسة بالكرك