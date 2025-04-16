الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   نشر رئيس الوزراء، جعفر حسان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف الأربعاء 16 نيسان.

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وقال رئيس الوزراء: "إن العلم الأردني هو الشاهد على التأسيس، وذاكرة الوطن، وسيرة أبطاله. هو رفيق المسيرة، الحاضر في كل محطة وميدان، ورمز الانتماء والوفاء. هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين. هو العلم الأردني.. علمُنا".


وأضاف: "فليدم عالياً في السماء، عميقاً في القلوب، حاضراً في النفوس. فليبقَ على مدار الزمان مجيداً عزيزاً مهيباً. ولتكن هذه المناسبة محطة إلهام لنا جميعاً، نرفع الراية اليوم ونصونها كل يوم".

 
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