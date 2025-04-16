رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

الوكيل الإخباري- نشر رئيس الوزراء، جعفر حسان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف الأربعاء 16 نيسان.

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وقال رئيس الوزراء: "إن العلم الأردني هو الشاهد على التأسيس، وذاكرة الوطن، وسيرة أبطاله. هو رفيق المسيرة، الحاضر في كل محطة وميدان، ورمز الانتماء والوفاء. هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين. هو العلم الأردني.. علمُنا".