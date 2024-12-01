رئيس الوزراء: المدينة الجديدة ستخفف الضغط السكاني

وبين حسان خلال طرح البيان الوزاري على مجلس الأمن بأن المدينة ستبنى على أراضٍ مملوكة للدولة، حيث بات إنشاؤها أمر ضروري وحاجة ملحة .
وأشار إلى أن المدينة الجديدة ستعمل على تخفيفِ الضَّغط السكاني والأزمات المروريةِ وكُلف السكنِ المعيشية.
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