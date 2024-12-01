رئيس الوزراء: المدينة الجديدة ستخفف الضغط السكاني

11:59 ص

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجه الحكومة الأردنية لبناء مدينة جديدة على مقربةٍ من العاصمة عمان والزرقاء داخل محافظة العاصمة. اضافة اعلان





وبين حسان خلال طرح البيان الوزاري على مجلس الأمن بأن المدينة ستبنى على أراضٍ مملوكة للدولة، حيث بات إنشاؤها أمر ضروري وحاجة ملحة .



وأشار إلى أن المدينة الجديدة ستعمل على تخفيفِ الضَّغط السكاني والأزمات المروريةِ وكُلف السكنِ المعيشية.