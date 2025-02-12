رئيس الوزراء: الملك أكد بوضوح أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد بوضوح خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار.

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وأشاد في مستهل جلسة مجلس النواب، بحنكة وحكمة ودبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة التي عقدت في واشنطن، وبالأخص أنه أول زعيم عربي يلتقي ترامب ويبحث تطورات المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة ومستقبل حل الدولتين في مواجهة الأفكار التي طرحت من قبل واشنطن.