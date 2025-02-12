 
الأربعاء 2025-02-12 12:12 م
 

رئيس الوزراء: الملك أكد بوضوح أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار

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جعفر حسان
الأربعاء، 12-02-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد بوضوح خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار.

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وأشاد في مستهل جلسة مجلس النواب، بحنكة وحكمة ودبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة التي عقدت في واشنطن، وبالأخص أنه أول زعيم عربي يلتقي ترامب ويبحث تطورات المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة ومستقبل حل الدولتين في مواجهة الأفكار التي طرحت من قبل واشنطن.


حسان، بين أن اللقاء أكد أمام الإدارة الأميركية الدور العربي وأهمية اعتماد خطة عربية تعيد بناء غزة لشعبها وتقدم العون لهم دون تهجير الفلسطينيين من ارضهم قسرا وهو أمر سيهدد المنطقة برمتها.

 
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