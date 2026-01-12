رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع خمسة ملايين دينار.

جاء ذلك خلال رعاية جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.



وأضاف حسّان أن مجموع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ارتفع بذلك لهذا العام 40 مليون دينار، ما يفسح المجال أمام آلاف الطلبة للاستفادة من المنح الإضافية التي يقدمها.



وأوضح أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.