رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا

الوكيل الإخباري- شكر رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائه في مباراته أمام النمسا، في مستهلّ مشواره ضمن المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.

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وقال حسان في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنّ "نشامى المنتخب الوطني رفعوا علم الأردن عاليا في كأس العالم، وبذلوا جهداً متميزاً في مباراتهم الأولى".