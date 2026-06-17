رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا

وقال حسان في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنّ "نشامى المنتخب الوطني رفعوا علم الأردن عاليا في كأس العالم، وبذلوا جهداً متميزاً في مباراتهم الأولى".
وأضاف أن "جميع الأردنيين والأردنيات يقفون مع المنتخب ويفخرون به، ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة".
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