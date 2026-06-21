رئيس الوزراء : برنامج تنموي بأكثر من 800 مليون دينار وتوسعة الباص السريع

واستهل حسان حديثه بالإشادة بمنتخب النشامى، معرباً عن فخره بما حققه من إنجازات رفعت اسم الأردن عالياً، مؤكداً أن هذا النجاح جاء ثمرة للدعم والاهتمام المستمرين من جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعاً، أُنجز منها 75 مشروعاً بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية 77 بالمئة، لافتاً إلى وجود خطط ومشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد زيارات ميدانية شملت أكثر من 18 موقعاً في المحافظة.
وفي قطاع الصحة، أوضح حسان أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة يمثل أولوية حكومية، مبيناً أن العطاء أُحيل وبدأت الأعمال التمهيدية للمشروع الذي تبلغ كلفته 9 ملايين دينار، على أن يُنجز خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما أعلن عن إنجاز أربع مدارس جديدة بقيمة 10 ملايين دينار، والعمل حالياً على إنشاء سبع مدارس إضافية بكلفة 15 مليون دينار، إلى جانب إنشاء 500 غرفة صفية وصيانة أكثر من 25 مدرسة.
وفيما يتعلق بالنقل العام، كشف رئيس الوزراء أن عدد مستخدمي الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء تجاوز 15 مليون راكب منذ تشغيله، مؤكداً وجود خطط لتوسعة الخدمة لتصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة بهدف معالجة تحديات المواصلات التي يواجهها الطلبة.
وعلى صعيد الاستثمار، أكد حسان أهمية مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك مؤخراً، مشيراً إلى أنها أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، وأن الحكومة تعمل على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشروع تزويدها بالغاز الطبيعي لدعم الصناعات وتوفير فرص التشغيل.
وفي الشأن الاقتصادي، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بمسار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تحسن مؤشرات النمو والصادرات والسوق المالي، ونجاح الأردن في الحد من آثار التضخم مقارنة بالعديد من الدول، مؤكداً أن قرار زيادة الرواتب جاء استجابة لاحتياجات المواطنين وضمن الإمكانات المتاحة.
كما شدد حسان على أن الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعد «خطاً أحمر»، مؤكداً تطبيق القانون بحزم على كل من يعتدي على منتسبيها، ومعلناً توجه الحكومة لتعديل التشريعات بما يوسع تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بعصابات خارجية.
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