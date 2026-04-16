الخميس 2026-04-16 10:16 ص

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

الخميس، 16-04-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان "بفخر واعتزاز، نحتفل اليوم بعلمنا الأردني؛ رمز سيادتنا وعنوان مجدنا، الذي سيبقى شامخا دائما، وشاهدا على مسيرة وطن قوي عزيز منيع بقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الأردني المعطاء".اضافة اعلان


وأضاف رئيس الوزراء في تغريدة بمناسبة يوم العلم الأردني "نرفع العلم اليوم، ونصونه كل يوم، ليبقى عاليا خفاقا في سماء أردن العز والكرامة".
 
 


يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

تكنولوجيا "يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

عربي ودولي الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب

‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

أخبار محلية ‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

أخبار محلية تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

طب وصحة فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير

أخبار محلية العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير

نانسي عجرم

فن ومشاهير بعد تعليق عملها الفنيّ... قرار جديد من نانسي عجرم

