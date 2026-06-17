رئيس الوزراء بين الجماهير في المدرج الروماني لمؤازرة النشامى أمام النمسا

وجاءت متابعة رئيس الوزراء للمباراة ضمن الأجواء الجماهيرية التي تشهدها المملكة لمؤازرة المنتخب الوطني "النشامى" خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين لمتابعة اللقاء عبر الشاشات المخصصة في الموقع.
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