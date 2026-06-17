رئيس الوزراء بين الجماهير في المدرج الروماني لمؤازرة النشامى أمام النمسا

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الوكيل الإخباري- تابع رئيس الوزراء جعفر حسان مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره النمساوي، بين الجماهير في المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان، صباح الثلاثاء. اضافة اعلان





وجاءت متابعة رئيس الوزراء للمباراة ضمن الأجواء الجماهيرية التي تشهدها المملكة لمؤازرة المنتخب الوطني "النشامى" خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين لمتابعة اللقاء عبر الشاشات المخصصة في الموقع.





