رئيس الوزراء بيوم العمال: تحية للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع في أردننا الحبيب

وقال حسان عبر حسابه على منصة "أكس": للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع على امتداد أردننا الحبيب؛ التحية لكم كل صباح، وأنتم تواصلون جهودكم المعطاءة، في الحقول، والمصانع، والمؤسسات، وفي كل ميادين العمل والإنجاز في أردننا الأعز الأغلى.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العمال العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية
-
سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي
-
أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة
-
نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة
-
رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة
-
القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون
-
البكار: ما تحقق من إنجازات في الوطن بحكمة قيادته وهمّة عمّاله في كافة المجالات
-
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: 94.7% نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول 2025