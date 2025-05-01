الخميس 2025-05-01 02:44 م
 

رئيس الوزراء بيوم العمال: تحية للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع في أردننا الحبيب

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الخميس، 01-05-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء، جعفر حسان، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

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وقال حسان عبر حسابه على منصة "أكس": للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع على امتداد أردننا الحبيب؛ التحية لكم كل صباح، وأنتم تواصلون جهودكم المعطاءة، في الحقول، والمصانع، والمؤسسات، وفي كل ميادين العمل والإنجاز في أردننا الأعز الأغلى.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العمال العالمي".

 
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