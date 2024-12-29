رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، عددًا من المواقع في محافظة مأدبا ضمن زياراته الميدانية الدورية، بدأها بتفقد مبنى العيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي واكد ضرورة الإسراع في الانتقال للمبنى الجديد.

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كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا، مؤكدا ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.



كما زار حسّان مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح، إذ أشاد به كاستثمار ناجح يوفر مئات فرص التشغيل لسيدات المنطقة، ضمن بيئة عمل مُمَكِّنة وجاذبة.



وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدعم جهود المصنع للتوسُّع وزيادة فرص التشغيل.