رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا، مؤكدا ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.
كما زار حسّان مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح، إذ أشاد به كاستثمار ناجح يوفر مئات فرص التشغيل لسيدات المنطقة، ضمن بيئة عمل مُمَكِّنة وجاذبة.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدعم جهود المصنع للتوسُّع وزيادة فرص التشغيل.
وزار حسّان أيضًا مركز تنمية المجتمع المحلي بمنطقة جبل بني حميدة في لواء ذيبان، حيث وجه بدراسة تأسيس جمعية تعاونية لخريجات البرامج التدريبية في المركز لدعم توفير فرص عمل مستدامة لهنّ.
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