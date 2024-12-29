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رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 29-12-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، عددًا من المواقع في محافظة مأدبا ضمن زياراته الميدانية الدورية، بدأها بتفقد مبنى العيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي واكد ضرورة الإسراع في الانتقال للمبنى الجديد.

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كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا، مؤكدا ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.


كما زار حسّان مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح، إذ أشاد به كاستثمار ناجح يوفر مئات فرص التشغيل لسيدات المنطقة، ضمن بيئة عمل مُمَكِّنة وجاذبة.


وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدعم جهود المصنع للتوسُّع وزيادة فرص التشغيل.


وزار حسّان أيضًا مركز تنمية المجتمع المحلي بمنطقة جبل بني حميدة في لواء ذيبان، حيث وجه بدراسة تأسيس جمعية تعاونية لخريجات البرامج التدريبية في المركز لدعم توفير فرص عمل مستدامة لهنّ.

 
gnews

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