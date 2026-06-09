الثلاثاء 2026-06-09 12:22 م

رئيس الوزراء: جلالة الملك قاد الأردن إلى مكانة مرموقة بين الأمم

رئيس الوزراء: جلالة الملك قاد الأردن إلى مكانة مرموقة بين الأمم
رئيس الوزراء: جلالة الملك قاد الأردن إلى مكانة مرموقة بين الأمم
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، أن قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة وعزمه في قيادة الأردن أسهما في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. اضافة اعلان


وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "في عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة". كل عام وجلالة الملك ذخر وسند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل.
 
 


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