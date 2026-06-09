رئيس الوزراء: جلالة الملك قاد الأردن إلى مكانة مرموقة بين الأمم

وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "في عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة". كل عام وجلالة الملك ذخر وسند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل
-
وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات
-
بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية
-
وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية
-
الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة
-
أمانة عمّان تحصد الوصافة في الحماية من الفيضانات عالمياً
-
سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو
-
ولي العهد يهنئ الملك بعيد الجلوس: حفظك الله وأدامك قائدا وسندا