رئيس الوزراء: جلالة الملك يقود حراكا دوليا لدعم القضية الفلسطينية

وخلال جلسة لمجلس النواب، الاثنين، أكد حسّان أن هذا العدوان يستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش وضمان الدعم الإنساني والفوري الكامل لسكان غزة وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وشدد على أن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، وهو أساس الجهد والعمل غير المنقطع الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني على الساحة الدولية شخصيا لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحمايته.
"لمن يتساءل، فلا يوجد موقف يضاهي موقف الأردن من الشعب الفلسطيني"، وفق حسان.
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