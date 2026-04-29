رئيس الوزراء : خريجو خدمة العلم عماد الوطن ومستقبله

وقال الدكتور حسان في منشور على منصة "اكس" اليوم " من ميادين الشرف والبطولة، تخرجت اليوم كوكبة من شبابنا ضمن برنامج خدمة العلم، في حفل مهيب رعاه سيدي سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حفظه الله." وأضاف الدكتور حسان " نبارك لهؤلاء الشباب الذين جسدوا قيم الجندية في الانضباط والالتزام والروح الوطنية العالية التي تعلموها في صفوف جيشنا العربي الباسل طيلة هذا البرنامج الذي سيستمر لدفعات جديدة من شبابنا. هؤلاء هم عماد الوطن ومستقبله الواعد بإذن الله".
أخبار متعلقة
توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة
-
وزير الخارجية: الأردن يجدد تأكيد دعمه للصومال ووحدة أراضيها
-
الأمن العام يتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع ممتعة ويدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه
-
وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات
-
مدير عام "تنظيم النقل" يطلع على واقع القطاع في إربد
-
إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"
-
إجراء تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة
-
اختتام منافسات دورة الاستقلال المدرسية