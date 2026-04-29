رئيس الوزراء : خريجو خدمة العلم عماد الوطن ومستقبله

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
الأربعاء، 29-04-2026 07:27 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم، خريجي برنامج خدمة العلم، الذين تخرجوا في حفل مهيب رعاه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.

وقال الدكتور حسان في منشور على منصة "اكس" اليوم " من ميادين الشرف والبطولة، تخرجت اليوم كوكبة من شبابنا ضمن برنامج خدمة العلم، في حفل مهيب رعاه سيدي سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حفظه الله." وأضاف الدكتور حسان " نبارك لهؤلاء الشباب الذين جسدوا قيم الجندية في الانضباط والالتزام والروح الوطنية العالية التي تعلموها في صفوف جيشنا العربي الباسل طيلة هذا البرنامج الذي سيستمر لدفعات جديدة من شبابنا. هؤلاء هم عماد الوطن ومستقبله الواعد بإذن الله".

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

