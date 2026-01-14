رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الأربعاء، أن الأردن سيبقى كما كان دائماً، السَّند للبنان الشَّقيق، يدعم أمنَه واستقرارَه وسيادتَه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عقب اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللُّبنانيَّة المشتركة في دورتها الثَّامنة في بيروت، أن الوقوف إلى جانب لبنان ثابتٌ أردني، بتوجيهٍ دائمٍ من جلالة الملك المعظَّم، الذي كلَّفني بالعمل بشكلٍ مكثَّف على ترجمة علاقاتِ الأخوَّةِ التاريخيَّة بين بلدينا، تعاوناً شاملاً في جميع المجالات.



وقال: “سنقوي الجسور ونقوي علاقاتنا بين البلدين في إطار مؤسسي، ووقعنا 21 اتفاقية في مختلف المجالات”.



ولفت إلى أن أمن واستقرار سوريا ضرورة، ونسعى أن يكون لها دور في الاتفاقات المبرمة مع لبنان.