الأربعاء 2026-01-14 06:53 م

رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسّان
 
الأربعاء، 14-01-2026 06:35 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الأربعاء، أن الأردن سيبقى كما كان دائماً، السَّند للبنان الشَّقيق، يدعم أمنَه واستقرارَه وسيادتَه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عقب اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللُّبنانيَّة المشتركة في دورتها الثَّامنة في بيروت، أن الوقوف إلى جانب لبنان ثابتٌ أردني، بتوجيهٍ دائمٍ من جلالة الملك المعظَّم، الذي كلَّفني بالعمل بشكلٍ مكثَّف على ترجمة علاقاتِ الأخوَّةِ التاريخيَّة بين بلدينا، تعاوناً شاملاً في جميع المجالات.


وقال: “سنقوي الجسور ونقوي علاقاتنا بين البلدين في إطار مؤسسي، ووقعنا 21 اتفاقية في مختلف المجالات”.


ولفت إلى أن أمن واستقرار سوريا ضرورة، ونسعى أن يكون لها دور في الاتفاقات المبرمة مع لبنان.


وأضاف أن “أولويتنا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

 
 


