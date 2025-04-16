الأربعاء 2025-04-16 07:31 م
 

رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 16-04-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   حيا رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، باسم الحكومة، المخابرات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ويقول: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه.

اضافة اعلان


وقال حسان: "باسم الحكومة، وباسم كل مخلص ومخلصة لهذا الوطن العزيز، نتوجه بتحية اعتزاز وفخر وتقدير إلى نشامى دائرة المخابرات العامة، وأبطال أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، على كل ما يقدمونه من جهود كبيرة ومخلصة لحفظ أمن الأردنيين والأردنيات وسلامة هذا الوطن".


وأضاف: "هؤلاء هم عيون الوطن التي لا تنام، وحراس المسيرة، يبعثون الطمأنينة في المجتمع، ويقفون بكل ثبات، لصون الدولة وحماية منجزاتها، بإحباط كل محاولة آثمة تستهدف أردننا الأغلى، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً."


وأشار حسان إلى أن زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وتابع أنه خلال زيارته إلى واشنطن تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

جامعة الدول العربية

أخبار محلية الجامعة العربية تؤكد دعهما التام للأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية توقيع اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لإدارة الأزمات

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية صدور تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية في الجريدة الرسمية

قطر

أخبار محلية قطر تدين المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني في الأردن

علم مصر

أخبار محلية مصر تدين المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون إلى التقاعد في عدد من المؤسسات - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة