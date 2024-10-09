رئيس الوزراء في التوتنجي

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى التوتنجي، مشيدا بجهود كوادره، واستمع لملاحظات المراجعين والكوادر الطبية فيه،

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وأكد ضرورة الإسراع في توسعة المستشفى وإجراء صيانة لبعض مرافقه لتعزيز خدماته المقدمة للمواطنين.