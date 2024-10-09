 
الأربعاء 2024-10-09 12:49 م
 

رئيس الوزراء في التوتنجي

جعفر حسان ووزير الصحة خلال الزيارة | من المصدر
جعفر حسان وفراس الهواري خلال الزيارة | من المصدر
الأربعاء، 09-10-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري-  زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى التوتنجي، مشيدا بجهود كوادره، واستمع لملاحظات المراجعين والكوادر الطبية فيه،

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وأكد ضرورة الإسراع في توسعة المستشفى وإجراء صيانة لبعض مرافقه لتعزيز خدماته المقدمة للمواطنين.

 


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