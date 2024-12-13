رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين

وأكد رئيس الوزراء، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالحريق.
وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر الحريق، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وقالت الوزيرة إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا على مساحة 80 مترا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.
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