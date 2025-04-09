رئيس الوزراء: لن نتهاون مع هؤلاء في الداخل أو الخارج

12:51 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن لا أحد أقرب إلى الشعب الفلسطيني من الأردن، وأنه لم يقدم أحد للقضية الفلسطينية كما قدم الأردن بقيادته الهاشمية على مر التاريخ بالدم والشهداء والمواقف التي لا تتبدَّل. اضافة اعلان





وشدَّد رئيس الوزراء خلال حديثه في جلسة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، على أن مواقف الأردن لا تتبدل وسياساته مشهودة وواضحة، لافتاً إلى أن "هذا واجبنا ومستمرون فيه بقيادة جلالة الملك، أردنياً وعربياً ودولياً، ودون كلل".



كما شدد على أن "مصلحة الأردن فوق كل شيء وقبل كل شيء، وأن لا أحد يملي على الأردنيين ما يفعلونَه".



وأضاف، إنه لن يُسمح لأي طرف أو جهة أن تتدخل في الشأن الأردني أو في خياراتنا وقراراتنا وثوابتنا، مؤكداً أنه "سيتم التعامل دون تردد أو تهاون مع كل من يهدد أمن الأردن وسلامة شعبه، سواء كان في الداخل أو الخارج" كما لن يُسمح أيضاً بأن تسوَّق علينا مخططات وقرارات خارج سياساتنا وأهدافنا الوطنية، أو التضحية بمصالحنا العليا التي تقررها الدولة فقط.



وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يُسمح لمجموعات تحرِّض على الدولة ومؤسساتها، أو تتاجر بالأرواح وتحاول توظيف مشاعر شعبنا الوطنية النبيلة الصادقة لأهدافها.



وبين رئيس الوزراء أن ثبات الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني اليوم هو هدفنا وأولويتنا، وأنَّ هذا الأمر لا يكون إطلاقاً بالعبث بأمن الأردن واستقراره وسلامة شعبه وأرضه، مشدِّداً على أن حدودنا وأمننا يحميه جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة.



وأكد أنه لا يمكن لأي أردني مخلص أن يصمت على المساس بهويتنا الأردنية ومؤسساتنا الوطنية وقيمنا الراسخة.



وشدَّد على أن واجب الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات، الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أبناء شعبها، لافتاً إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن واستقراره وسيادته فلا أولوية تتقدم على الأردن، ولا قرار غير قرار الدولة في هذا الأمر، وأن هذا ثابت لا نقاش فيه".



وأكد رئيس الوزراء أن الأردنيين لا يقبلون "مزاودة" أو إساءة لدورنا المشرف ومواقفنا التي يشهد لها كل منصف، ولا يقبلون أيضاً أن يحاول البعض استغلال مشاعر الغضب والألم الصادقة بسبب التوحش الذي يواجهه الأشقاء الفلسطينيون على يد إسرائيل والمأساة، التي نتألم لها جميعاً في غزة؛ للتقليل من جهودنا أو ضرب منعتنا وصلابة نسيجنا الوطني.



وأضاف: "بمقدار حرص الدولة على صون حق الأردنيين في التعبير عن الرأي والتضامن مع أشقائنا، فهي في المقابل مؤتمنة على حماية الأردن وتطبيق القانون ومنع الإساءة أو التجاوز على مؤسساتنا وجهود أبنائها وبناتها التي نفخر ونعتز بهم".



وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يُسمح بزرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مشيراً إلى أننا كلنا أردنيون بانتمائنا الصادق وإخلاصنا ومحبتنا وإيماننا بهذا البلد العظيم وهويته الوطنية وقيادتنا الهاشمية الحكيمة.



وأكَّد أنه لن تكون هناك فرصة لاستغلال الإساءات التي يطلقها البعض من الخارج والداخل لهويتنا وسيادة مؤسساتنا، لخلق صدع في ركن هذا الوطن المنيع، وبين شعبه المخلص الأمين.



وقال رئيس الوزراء إن شغلنا الشاغل اليوم تعزيز منعة الاقتصاد، والمضي قدماً في مسارات التحديث، وأداء واجبنا تجاه أشقائنا ضمن إمكاناتنا وقدراتنا، لحماية مستقبلنا ومواجهة تحديات الإقليم التي لا تنتهي.



ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع حجم الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.



وأكد رئيس الوزراء أن اقتصادنا قادر ومنيع، ويمضي على الطريق الصحيح بتكاتف جهود الجميع في مختلف القطاعات، وأنه لن يُسمح لأي جهة أن تعرقل جهودنا ومصالحنا في هذا الاتجاه، الذي يضمن أمن الأردن ومستقبله.