الأربعاء 2025-04-09 11:22 ص
 

رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه

رئيس الوزراء جعفر حسان في مستهل جلسة مجلس النواب
رئيس الوزراء جعفر حسان في مستهل جلسة مجلس النواب
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه.اضافة اعلان


وأضاف في مستهل جلسة مجلس النواب أن "لا أحد أقرب للشعب الفلسطيني من الأردنيين ولم يقدم أحد للشعب الفلسطيني كما قدم الأردن وهو واجبه وسيستمر فيه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".
 
gnews

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