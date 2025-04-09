رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه

وأضاف في مستهل جلسة مجلس النواب أن "لا أحد أقرب للشعب الفلسطيني من الأردنيين ولم يقدم أحد للشعب الفلسطيني كما قدم الأردن وهو واجبه وسيستمر فيه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".
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