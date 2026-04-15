رئيس الوزراء: ماضون في مشاريع تنموية مشتركة مع الإمارات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء أن الأردن يمضي قدماً مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما يعزز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين.





وأوضح عبر تغريدة على منصة "X" أن التوقيع على شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موقع العقبة كمركز إقليمي ولوجستي في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن إطار تعاون اقتصادي أوسع بين الأردن والإمارات.



وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المتواصل لهذا المشروع، مؤكداً العزم على المضي قدماً في تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.







