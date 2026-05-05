رئيس الوزراء: مشاريع للزرقاء بنحو نصف مليار دينار خلال 3 سنوات

جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، محافظة الزرقاء ولقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية.
وأشار حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل العام.
وفيما يتعلق بقطاع النقل العام، أشار إلى أنه سيتم إيصال الباص سريع التردد إلى الجامعة الهاشمية، وإنشاء مجمع النقل العام الجديد الذي يتسع لحوالي 1250 حافلة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من الدراسات المتعلقة بتحديث الخط الحديدي الحجازي الأردني وإمكانية استخدامه للنقل العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الجديد، وستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإنشاء مركز صحي شامل على أرض مستشفى الزرقاء القديم، لافتا إلى أن العمل سيبدأ قريبا بإنشاء مبنى جديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة بكلفة 9 ملايين دينار.
وأشار إلى أن حوالي 500 غرفة صفية ستتم إضافتها لمدارس الزرقاء خلال العامين الحالي والمقبل، كما سيتم، ومن خلال المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء 4 مدارس نموذجية بسعة ألف طالب لكل مدرسة، ستكون جاهزة خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد حسان أن الحكومة تعمل على معالجة المشاكل الحضرية في العديد من البلديات، ومنها بلدية الرصيفة، فضلا عن تعزيز دور البلديات التنموي وإقامة مشاريع بيئية وسياحية وصناعية تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، على غرار المشاريع التي سيتم البدء فيها في الأزرق.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
-
الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء
-
العيسوي يعزي الطراونة والصعوب
-
اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد
-
5800 حاج مصري يصلون تباعا عبر الخط الدولي البحري العقبة - نويبع
-
الخدمات الطبية الملكية تجري عملية نوعية بتقنية حديثة باستخدام المنظار
-
الجالية الأردنية في أميركا تستعد لدعم "النشامى" في مونديال 2026
-
وزارة المياه: "الناقل الوطني"التزام حكومي لضمان حق المواطن بالحصول على مياه كافية ومستدامة