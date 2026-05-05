الثلاثاء 2026-05-05 07:25 م

رئيس الوزراء: مشاريع للزرقاء بنحو نصف مليار دينار خلال 3 سنوات

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الملك عبدﷲ الثاني، على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها.

جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، محافظة الزرقاء ولقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية.


وأشار حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل العام.


وفيما يتعلق بقطاع النقل العام، أشار إلى أنه سيتم إيصال الباص سريع التردد إلى الجامعة الهاشمية، وإنشاء مجمع النقل العام الجديد الذي يتسع لحوالي 1250 حافلة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من الدراسات المتعلقة بتحديث الخط الحديدي الحجازي الأردني وإمكانية استخدامه للنقل العام.


وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الجديد، وستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإنشاء مركز صحي شامل على أرض مستشفى الزرقاء القديم، لافتا إلى أن العمل سيبدأ قريبا بإنشاء مبنى جديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة بكلفة 9 ملايين دينار.


وأشار إلى أن حوالي 500 غرفة صفية ستتم إضافتها لمدارس الزرقاء خلال العامين الحالي والمقبل، كما سيتم، ومن خلال المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء 4 مدارس نموذجية بسعة ألف طالب لكل مدرسة، ستكون جاهزة خلال العام الدراسي المقبل.


وأكد حسان أن الحكومة تعمل على معالجة المشاكل الحضرية في العديد من البلديات، ومنها بلدية الرصيفة، فضلا عن تعزيز دور البلديات التنموي وإقامة مشاريع بيئية وسياحية وصناعية تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، على غرار المشاريع التي سيتم البدء فيها في الأزرق.

 
 


