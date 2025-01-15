رئيس الوزراء: مشاريع وطنية كبرى ستمر عبر محافظة معان

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة معان تشكل نقطة محورية في عملية التنمية على مستوى المملكة، وخاصة في مناطق الجنوب مثل البترا والشوبك والبادية الجنوبية.
وقال حسان: "معان تعد محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى التي ستخدم الوطن ككل، خاصة في مجال النقل والبنية التحتية."
وأعلن حسان أن العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية، ستشهد مروراً عبر محافظة معان.
وأوضح أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيل مشروع ربط معان بالميناء البري، والذي توقف قبل سنوات.
وأضاف أن هذا المشروع التنموي يعد من أولويات الحكومة، وسيحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة في قطاع الشحن والصناعات الفرعية.
وفيما يخص المشاريع التنموية في معان، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة تمتلك إمكانيات واعدة، مع وجود مشاريع ريادية في مجالات متعددة.
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رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى