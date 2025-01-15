رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة معان، الأربعاء، أن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات جزء من العمل المؤسسي الذي بدأت به الحكومة، ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بالتحرك بين المواطنين لتحديد أولويات المشاريع والبرامج الضرورية.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة معان تشكل نقطة محورية في عملية التنمية على مستوى المملكة، وخاصة في مناطق الجنوب مثل البترا والشوبك والبادية الجنوبية.



وقال حسان: "معان تعد محافظة استراتيجية لعديد من المشاريع الكبرى التي ستخدم الوطن ككل، خاصة في مجال النقل والبنية التحتية."



وأعلن حسان أن العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية، ستشهد مروراً عبر محافظة معان.



وأوضح أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيل مشروع ربط معان بالميناء البري، والذي توقف قبل سنوات.



وأضاف أن هذا المشروع التنموي يعد من أولويات الحكومة، وسيحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة في قطاع الشحن والصناعات الفرعية.



وفيما يخص المشاريع التنموية في معان، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة تمتلك إمكانيات واعدة، مع وجود مشاريع ريادية في مجالات متعددة.



وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي سينتهي بعد عامين، مما سيسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.



وفي إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، افتتح حسان مركز خدمات معان الحكومي الشامل، الذي يشكل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الكبرى لحكومته تكمن في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الأردن، من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لنجاحه، وهو جزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.



كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات "يوم الشجرة" في معان، مؤكداً على أهمية هذه الفعالية في تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة لمواجهة التصحر، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدى أربع سنوات، لتزيد المساحات الحرجية في المملكة بمقدار 110 آلاف دونم.