الأحد 2026-04-12 07:12 م

رئيس الوزراء: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، قبيل انعقاده في عمّان اليوم.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مع سوريا، وضرورة استثمار الفرص المتاحة، خصوصاً في مجالات المياه والنقل والطاقة والموانئ والربط السككي.

وأشار إلى أهمية الجهود التي تُبذل في إطار مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير على التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والأمن.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وبناء مؤسساتها.

وأضاف: "نجاح سوريا هو نجاح للأردن، ونضع إمكاناتنا لدعم الأشقاء السوريين في مختلف المجالات".

من جهته، ثمّن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لسوريا.
 
 


