رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن الأردنيين يترقبون مساء الخميس، بكل تفاؤل وحماس، مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب أمام المغرب، متمنياً للنشامى التوفيق والنجاح.

وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن المنتخب الوطني رفع علم الأردن عاليًا بأدائه المتميز خلال مشواره في البطولة، مقدّمًا صورة مشرّفة عن الكرة الأردنية.