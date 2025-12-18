رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب

وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن المنتخب الوطني رفع علم الأردن عاليًا بأدائه المتميز خلال مشواره في البطولة، مقدّمًا صورة مشرّفة عن الكرة الأردنية.
وأكد رئيس الوزراء تطلع الأردنيين إلى تحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
