رئيس الوزراء ونظيره المصري يؤكدان ضرورة التعاون للتعامل مع التحديات الإقليمية سياسيا واقتصاديا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، التداعيات الخطيرة للحرب الإيرانية وخاصة الآثار على اقتصادات المنطقة، مؤكدين ضرورة التعاون للتعامل مع تحديات هذه الأزمة سياسيا واقتصاديا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

اضافة اعلان