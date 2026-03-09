رئيس الوزراء ونظيره المصري يؤكدان ضرورة التعاون للتعامل مع التحديات الإقليمية سياسيا واقتصاديا

وأكد الجانبان موقف البلدين الشقيقين الرافض بشدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول الخليج العربي الشقيقة، لافتين إلى خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة؛ لما لهذه الحرب من انعكاسات طويلة الأمد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
توضيح حول أسعار الملابس والأحذية وتأثرها بما يجري في الإقليم
-
الأردن والكويت يبحثان تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في المنطقة
-
هيئة الاتصالات تكشف تطورات انتشار شبكات الجيل الخامس في المملكة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
-
الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات
-
"راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي