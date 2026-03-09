الإثنين 2026-03-09 11:07 ص

رئيس الوزراء ونظيره المصري يؤكدان ضرورة التعاون للتعامل مع التحديات الإقليمية سياسيا واقتصاديا

ث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
ث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الإثنين، 09-03-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، التداعيات الخطيرة للحرب الإيرانية وخاصة الآثار على اقتصادات المنطقة، مؤكدين ضرورة التعاون للتعامل مع تحديات هذه الأزمة سياسيا واقتصاديا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

اضافة اعلان


وأكد الجانبان موقف البلدين الشقيقين الرافض بشدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول الخليج العربي الشقيقة، لافتين إلى خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة؛ لما لهذه الحرب من انعكاسات طويلة الأمد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

عربي ودولي هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

بعد مرور نحو ست سنوات على إطلاق هاتف iPhone 11، ما يزال الجهاز مستخدمًا لدى كثيرين بفضل أدائه الجيد واستمرار حصوله على التحديثات البرمجية من شركة Apple. ورغم تقدّم عمره مقارنة بالهواتف الأحدث، فإنه ل

تكنولوجيا بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

فن ومشاهير رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين 3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

تيم حسن

فن ومشاهير كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

فن ومشاهير هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب



 






الأكثر مشاهدة