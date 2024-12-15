رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها

الوكيل الإخباري-أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها، والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين والقطاع الخاص.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لشركة البريد الأردني حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها مركز جمرك التجارة الإلكترونية وشركة البريد السريع ومتحف الطوابع، مثلما استمع إلى شرح عن الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لتطوير الخدمات البريدية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤسسة تمثل تاريخا في الخدمة العامة، فهي من أقدم المؤسسات الأردنية التي نشأت لتقديم الخدمات للمواطنين، وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء بدور هذه المؤسسة في حفظ وتوثيق تاريخ الأردن ومسيرة مؤسساته والمحطات المهمة في تاريخه من خلال الطوابع والمقتنيات البريدية التي يضمها متحف الطوابع في الشركة.



وخلال تفقده مركز جمرك التجارة الإلكترونية وشركة البريد السريع، أشاد رئيس الوزراء بجهود إنشائه ودوره في تسهيل التخليص على الطرود والمعاملات للمواطنين والقطاع الخاص، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الإلكترونية وإتمام عمليات التخليص عليها من خلال النافذة الوطنية للتجارة.



وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتشبيك بين البريد الأردني ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في المجال ذاته؛ من أجل تطوير خدمات البريد وفتح آفاق جديدة للعمل كالتسويق، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإيصال المواد الأساسية كالأدوية وغيرها من المجالات؛ بما يسهم في التوسع بالخدمات وتوفير فرص العمل للشباب في المحافظات، خصوصا وأن مكاتب البريد الأردني البالغ عددها أكثر من 200 مكتب تنتشر في جميع محافظات المملكة ومناطقها.



ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة الربط ما بين خدمات البريد الأردني والمبادرة الرقمية التي طورها مجموعة من الشباب وتستهدف دعم وتسويق منتجات المجتمع المحلي في المحافظات، وتمكين المشاريع الإنتاجية والصغيرة من الوصول للمستهلكين.



بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود، إيجازا حول ما تم إنجازه في مجال تطوير عمل البريد الأردني خلال الفترة الماضية، وفي طليعة ذلك تخفيض مديونية الشركة بواقع ثمانية ملايين دينار، ضمن خطة تستهدف إطفاء ديون الشركة بالكامل عام 2029، إضافة إلى استثمار العقارات الخاصة بالشركة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، والتسهيل على منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتقديم خدمة تجديد جوازات السفر والوثائق الأساسية للمقدسيين وغيرها من الخدمات.



ولفت إلى أن خطط وبرامج البريد الأردني تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص، مؤكدا أن خطة التوسع في خدمات البريد تركز على المستجدات الحديثة واحتياجات المجتمع، وتبني على الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة.



وشهد رئيس الوزراء بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، والمديرة العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب، إطلاق تطبيق البريد الأردني الذي يطور خدمات إرسال الطرود البريدية من مكان إلى آخر دون الحاجة لمراجعة مكاتب البريد إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى الضرورية، إضافة إلى تطبيق البطاقات الائتمانية المدفوعة مسبقا الخاصة بالبريد الأردني، التي تتيح لمستخدميها الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني من أي مكان في العالم.



وتفقد رئيس الوزراء متحف الطوابع البريدية والمقتنيات في الشركة، الذي يوثق إصدارات الطوابع منذ عام 1918م وحتى الآن، حيث أشاد بالجهود المبذولة في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا التراث الوطني والاستمرار في توثيقه؛ ليعبر عن جهود الدولة ومواقفها في مختلف المراحل، كما اطلع على الإصدار الجديد من الطوابع بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

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