الإثنين 2025-12-01 07:01 م

رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة ماج القابضة

رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة ماج القابضة
رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة ماج القابضة
الإثنين، 01-12-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة موفَّق قدَّاح، والرئيس التنفيذي لمشروع مرسى زايد محمد نمر.اضافة اعلان


وبحث اللّقاء استثمارات المجموعة في مدينة العقبة، ومختلف الفرص الاستثمارية في المملكة.

يُشار إلى أنَّ مجموعة ماج القابضة تضمُّ أكثر من 50 شركة، تغطي نشاطاتها أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتعمل في مجالات عديدة منها: المقاولات والإنشاءات، والصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

أخبار محلية وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

أخبار محلية التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

أخبار محلية تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

أخبار محلية هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ترند سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ت

شؤون برلمانية رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

أخبار محلية وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة