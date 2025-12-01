رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة ماج القابضة

وبحث اللّقاء استثمارات المجموعة في مدينة العقبة، ومختلف الفرص الاستثمارية في المملكة.
يُشار إلى أنَّ مجموعة ماج القابضة تضمُّ أكثر من 50 شركة، تغطي نشاطاتها أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتعمل في مجالات عديدة منها: المقاولات والإنشاءات، والصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة
-
التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة
-
تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام
-
هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة
-
وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"
-
تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الأردن
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو هزيم وقيتوقة
-
دائرة مراقبة الشركات: 6988 شركة مُسجلة حتى نهاية تشرين الثاني