رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة ماج القابضة

التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة موفَّق قدَّاح، والرئيس التنفيذي لمشروع مرسى زايد محمد نمر.





وبحث اللّقاء استثمارات المجموعة في مدينة العقبة، ومختلف الفرص الاستثمارية في المملكة.



يُشار إلى أنَّ مجموعة ماج القابضة تضمُّ أكثر من 50 شركة، تغطي نشاطاتها أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتعمل في مجالات عديدة منها: المقاولات والإنشاءات، والصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة.

