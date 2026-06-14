الأحد 2026-06-14 02:49 م

رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك

رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك
رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك
 
الأحد، 14-06-2026 01:40 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الأحد، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

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وجرى خلال اللقاء، بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة.


وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية.

 
 


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