رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك

وجرى خلال اللقاء، بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية.
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