رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الأحد، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

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وجرى خلال اللقاء، بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة.