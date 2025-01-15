رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان زيارته إلى محافظة معان اليوم الأربعاء بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

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