 
الأربعاء 2025-01-15 11:22 ص
 

رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الأربعاء، 15-01-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان زيارته إلى محافظة معان اليوم الأربعاء بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

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وسيتم خلال الزيارة عرض المشاريع التنموية في المحافظات.

 
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