رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان/ رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اجتماعاً للمجلس، عقد في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس.



وجرت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المهام التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الاطلاع على القطاعات ذات الأولوية.

اضافة اعلان