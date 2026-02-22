الأحد 2026-02-22 09:09 م

رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار

ن
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 22-02-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الاستثمار؛ وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرامج الهادفة لتطوير بيئة الاستثمار، وفقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال الاجتماع أبرز الخطوات التي تمَّ اتِّخاذها في مجال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية ذات الصلة ببيئة الأعمال والاستثمار.


وناقش المجلس سير العمل في مجال تحسين رحلة المستثمر، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة للبيئة الاستثماريَّة، بما في ذلك مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يهدف لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير منظومة الحوافز وفق أفضل المعايير.

كما بحث المجلس أهميَّة تسريع التحوُّل الرَّقمي في الخدمات الاستثمارية، وضرورة الاستمرار في تحديث خارطة الفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل ويسهِّل الحصول على البيانات، ويرفع مستوى الجاهزية الاستثمارية.


وتطرَّق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار المقرَّر عقده في نيسان المقبل، والذي يشكل محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستقطاب الاستثمارات النوعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي

ل

شؤون برلمانية لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين

ل

أخبار محلية انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان

ي

أخبار محلية انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء

ب

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق

و

أخبار محلية اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر

ت

أخبار الشركات ماجستير "تكنولوجيا الإعلام الرقمي" الأول من نوعه في الأردن في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...



 






الأكثر مشاهدة