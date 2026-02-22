رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار

وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال الاجتماع أبرز الخطوات التي تمَّ اتِّخاذها في مجال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية ذات الصلة ببيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش المجلس سير العمل في مجال تحسين رحلة المستثمر، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة للبيئة الاستثماريَّة، بما في ذلك مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يهدف لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير منظومة الحوافز وفق أفضل المعايير.
كما بحث المجلس أهميَّة تسريع التحوُّل الرَّقمي في الخدمات الاستثمارية، وضرورة الاستمرار في تحديث خارطة الفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل ويسهِّل الحصول على البيانات، ويرفع مستوى الجاهزية الاستثمارية.
وتطرَّق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار المقرَّر عقده في نيسان المقبل، والذي يشكل محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
-
أخبار متعلقة
-
"الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي
-
مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين
-
انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان
-
انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء
-
الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق
-
اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر
-
انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة
-
الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي