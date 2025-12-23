الثلاثاء 2025-12-23 02:22 م

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسان
الثلاثاء، 23-12-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، خلال استقباله رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين في مكتبه في دار رئاسة الوزراء.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود ديوان المحاسبة في الرقابة على عمل المؤسسات، وبالمنهجية الجديدة التي تم اتباعها في إعداد التقرير، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود والتعاون مع الديوان لتصويب جميع ما يتم رصده من مخالفات في إطار القانون.


كما أكد أهمية الاستمرار في المراجعة الدورية للاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة في المؤسسات وتصويبها أولا بأول ومنع تراكمها، وبما يضمن الحفاظ على المال العام والالتزام بالقانون.

 
 


