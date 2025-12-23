رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

وأشاد رئيس الوزراء بجهود ديوان المحاسبة في الرقابة على عمل المؤسسات، وبالمنهجية الجديدة التي تم اتباعها في إعداد التقرير، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود والتعاون مع الديوان لتصويب جميع ما يتم رصده من مخالفات في إطار القانون.
كما أكد أهمية الاستمرار في المراجعة الدورية للاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة في المؤسسات وتصويبها أولا بأول ومنع تراكمها، وبما يضمن الحفاظ على المال العام والالتزام بالقانون.
