رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري- تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، خلال استقباله رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين في مكتبه في دار رئاسة الوزراء.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود ديوان المحاسبة في الرقابة على عمل المؤسسات، وبالمنهجية الجديدة التي تم اتباعها في إعداد التقرير، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود والتعاون مع الديوان لتصويب جميع ما يتم رصده من مخالفات في إطار القانون.