رئيس الوزراء يتفقد أعمال البنية التحتية التي بدأت في مشروع مدينة عمرة

02:05 م

قام رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، يرافقه وزير الأشغال العامة والإسكان بتفقد أعمال البنية التحتية التي بدأت في مشروع مدينة عمرة.



