رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، خلال جولة ميدانيَّة في شمال المملكة، سير العمل في مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%؛ ليشكل وجهة سياحيَّة جديدة ومتنوِّعة في محافظة جرش.

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ويمتد مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبليَّة مُطلَّة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية.