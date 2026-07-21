رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية

ويمتد مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبليَّة مُطلَّة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية.
المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطَّبيعة تنفيذه يضم نزلاً بيئياً بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئيَّة متكاملة المرافق، ومسرحاً، ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزاً للزوار، ومطاعم، وقاعة للمؤتمرات تتسع لـ200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلِي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
-
المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب
-
مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة
-
وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول
-
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
-
وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني
-
مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026