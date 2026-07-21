الثلاثاء 2026-07-21 12:07 م

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية
رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، خلال جولة ميدانيَّة في شمال المملكة، سير العمل في مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%؛ ليشكل وجهة سياحيَّة جديدة ومتنوِّعة في محافظة جرش.

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ويمتد مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبليَّة مُطلَّة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية.


المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطَّبيعة تنفيذه يضم نزلاً بيئياً بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئيَّة متكاملة المرافق، ومسرحاً، ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزاً للزوار، ومطاعم، وقاعة للمؤتمرات تتسع لـ200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلِي.

 
 


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