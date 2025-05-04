رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أم رمانة ويوجّه بتوسعتها وصيانتها

ووجّه حسان بالمضي قدماً في مشروع توسعة المدرسة، وتحسين مرافقها وساحاتها، إلى جانب إجراء صيانة عامة لها، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل للطلبة والمعلمين.
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