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رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أم رمانة ويوجّه بتوسعتها وصيانتها

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأحد، 04-05-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم مدرسة أم رمانة الأساسية المختلطة في محافظة مأدبا، حيث اطلع على واقع المدرسة واحتياجاتها.اضافة اعلان


ووجّه حسان بالمضي قدماً في مشروع توسعة المدرسة، وتحسين مرافقها وساحاتها، إلى جانب إجراء صيانة عامة لها، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل للطلبة والمعلمين.
 
gnews

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